Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Unfall am Dreieck Leonberg fordert zwei Schwerverletzte

Ludwigsburg (ots)

Zu einem folgenschweren Unfall kam es bereits am Freitagnachmittag (19.09.2025) auf der Bundesautobahn 8 (BAB 8) bei Leonberg-Ost in Fahrtrichtung München. Gegen 15:10 Uhr fuhr eine 66-Jährige mit ihrem Renault Clio auf der BAB 81 aus Richtung Heilbronn kommend und wollte am Autobahndreieck Leonberg auf die BAB 8 in Richtung München weiterfahren. Die 66-Jährige befuhr den linken Fahrstreifen der Überleitung von der BAB 81 auf die BAB 8 und wechselte auf den rechten Fahrstreifen der BAB 8. Dabei achtete sie nicht auf den dort fahrenden Sattelzug eines 32-Jährigen, so dass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 66-Jährige verlor dadurch die Kontrolle über ihren Renault und geriet in der Folge auf den Standstreifen. Dort erfasste sie einen 32-jähigen Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks, der mit der Absicherung eines Pannenfahrzeugs beschäftigt war und zwischen dem Renault und der Leitplanke eingeklemmt wurde. Sowohl der 32-jährige THW-Mitarbeiter, als auch die 66-jährige Autofahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Sachschaden am Renault, dem Sattelzug und der Leitplanke werden auf insgesamt rund 20.000 Euro geschätzt. Durch die bis gegen 17:00 Uhr andauernde Unfallaufnahme kam es zu längeren Rückstaus, da die linke Spur der Überleitung von der BAB 81 auf die BAB 8 komplett gesperrt und die die BAB 8 in Fahrtrichtung München im Bereich der Unfallstelle auf eine Fahrspur reduziert war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell