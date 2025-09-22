Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Laurentiusstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag (21.09.2025) gegen 13:15 Uhr in der Laurentiusstraße in Maichingen. Der Unbekannte beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten VW, ehe er davonfuhr, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Gemäß den ersten Ermittlungen könnte es sich beim Verursacher um einen jüngeren männlichen Radfahrer gehandelt haben. Dieser soll einen dunklen Fahrradhelm, eine blaue Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell