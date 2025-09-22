PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 831
Stuttgart Vaihingen: Vor Verkehrskontrolle geflüchtet und anschließend als Falschfahrer unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Lenker eines VW Polo war am Sonntag (21.09.2025) gegen 06:20 Uhr auf der Bundesautobahn 831 (BAB 831) in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen in einer stationär eingerichteten Kontrollstelle einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der VW-Lenker erkannte mutmaßlich die anstehende Kontrolle, bremste sein Fahrzeug ab, wendete und flüchtete auf der BAB 831 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Stuttgart. Er setzte seine Flucht weiter auf der Bundesstraße 14 (B 14), ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung fort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen konnten die Einsatzkräfte den 22-Jährigen mit seinem Fahrzeug im Bereich der Allmandstraße in Stuttgart-Vaihingen antreffen. Hier flüchtete der 22-Jährige zunächst noch zu Fuß von der Örtlichkeit. Er konnte nach einem Zeugenhinweis jedoch anschließend in der Raimundstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Da der Verdacht bestand, dass der 22-Jährige unter Alkoholbeeinflussung stehen könnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Der 22-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Flucht des 22-Jährigen im Bereich der BAB 831 und der B 14 gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

