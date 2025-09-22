Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz in der Bühlallee

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (20.09.2025) zwischen 11:20 Uhr und 11:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Bühlallee in Ehningen ein dort geparkter Ford beschädigt. Eine noch unbekannte Person hatte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug gestreift und machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per Email an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

