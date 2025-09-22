Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Beteiligte und Zeugen nach Schlägerei am Bahnhofsvorplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend (20.09.2025) kam es gegen 19:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Weil der Stadt zu einer größeren Schlägerei, zu der die Polizei Beteiligte und Zeugen sucht.

Hiernach sollen zwei Personengruppen, welche aus rund 15 bis 20 Personen bestanden haben sollen, aus noch ungeklärter Ursache am Bahnhofsvorplatz aufeinander losgegangen sein. Bei der Schlägerei sollen auch gefährliche Gegenstände wie ein Holzstock und eine Glasfalsche zum Einsatz gekommen sein. Nach der körperlichen Auseinandersetzung flüchtete eine beteiligte Personengruppe in Richtung eines Sportplatzes, die andere Gruppe flüchtete in Richtung eines Einkaufscenters. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach den Beteiligten und konnten unter anderem zwei Personen mit einer Kopfplatzwunde sowie einer Schnittverletzung an der Hand feststellen. Diese konnten jedoch nur bedingt Angaben zum zugetragenen Sachverhalt machen. Sie wurden anschließend durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Polizeiposten Weil der Stadt hat die Ermittlungen übernommen sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können. Der Polizeiposten Weil der Stadt ist unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell