Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil im Schönbuch-Breitenstein: 70-jähriger Pedelec-Fahrer nach Verkehrsunfall am 12. September verstorben

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 12. September 2025 war es in der Albert-Einstein-Straße in Weil im Schönbuch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6116856).

Der 70-Jährige erlag schließlich am 20. September 2025 seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.

