POL-LB: Weil im Schönbuch - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer, 87-jährige Verursacherin flüchtete

Am Freitag (12.09.2025) kam es gegen 15.50 Uhr in der Albert-Einstein-Straße in Breitenstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000,00 Euro. Nach ersten Ermittlungen befuhr eine 87-jährige Mercedesfahrerin die Albert-Einstein-Straße und wollte an der Kreuzung Alemannenstraße / Gartenstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden Pedelec-Fahrer und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich. Dadurch kam der Pedelec-Fahrer, der keinen Helm trug, zu Fall und zog sich hierbei u.a. schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein Krankhaus gebracht. Die Mercedesfahrerin hielt zunächst an, ging aber selber nicht davon aus, dass sie den Unfall verursacht hatte und entfernte sich kurze Zeit später unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sie konnte jedoch später im Rahmen der Unfallaufnahme ermittelt werden.

