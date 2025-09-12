Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Wohnmobil beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Freitagmorgen (12.09.2025) gegen 02:30 Uhr an einem Wohnmobil, welches in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim geparkt stand. Die Unbekannten beschädigten mutmaßlich mit einem Böller das Dach eines Wohnmobils. Durch die Detonation des Knallkörpers entstand ein Loch in dem Glasfaserdach sowie eine Eindellung in der Dachkonstruktion, wodurch Regenwasser in das Mobil gelangte. Ein entsprechendes Knallgeräusch konnte in der Nacht wahrgenommen werden. Der Polizeiposten Besigheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07143 40508-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell