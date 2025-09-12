Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295/Renningen: Zeugen nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt derzeit gegen einen 22 Jahre alten Opel-Lenker wegen Nötigung im Straßenverkehr. Der junge Mann soll am Donnerstag (11.09.2025) gegen 10.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-West und Renningen unterwegs gewesen sein. Dort soll er einem 51 Jahre alten BMW-Fahrer, der auf dem linken Fahrstreifen fuhr, sehr dicht aufgefahren sein. Zudem soll er ihn durch das Betätigen der Lichthupe sowie der akustischen Hupe und dem Setzen des Blinkers nach links dazu gedrängt haben, den Fahrstreifen zu wechseln. Ebenso soll der 22-Jährige dem 51-Jährigen mehrfach den Mittelfinger gezeigt haben.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell