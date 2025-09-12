PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfälle in Folge verschmutzter Fahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Freitagmorgen (12.09.2025) im Bereich der Anschlussstelle der Bundesstraße 464 in Sindelfingen mutmaßlich aufgrund einer Kraftstoffspur auf der Fahrbahn.

Gegen 07.05 Uhr fuhr eine 44 Jahre alte VW-Lenkerin auf der Landesstraße 1183 (Calwer Straße). Im Auffahrtsbereich der B464 musste sie verkehrsbedingt stoppen. Einer hinter fahrenden, 48 Jahre alten Mercedes-Lenkerin gelang es mutmaßlich aufgrund der verunreinigten Fahrbahn nicht, rechtzeitig zu stoppen. Der Mercedes kollidierte mit dem Heck des VW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Kurz darauf geriet im selben Bereich ein 60 Jahre alter Mercedes-Fahrer mutmaßlich aufgrund der Kraftstoffspur ins Schlingern. Dabei kam er von der Fahrbahn ab in einen Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einer Leitplanke. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 21.000 Euro belaufen. Der Mercedes des 60-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zu dem Verursacher der Kraftstoffspur dauern derzeit noch an. Die Verunreinigungen zogen sich über den Bereich der Calwer Straße in Richtung Darmsheim sowie die Anschlussstellen zur B464. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Für die Reinigungsmaßnahmen war die Straßenmeisterei im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

