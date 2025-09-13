Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim - Piaggio-Fahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitag-Nachmittag (12.09.2025) ereignete sich gegen 14:10 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Stammheimer Straße zur Salamanderstraße in Kornwestheim. Der 20-jährige Fahrer eines Renault Masters übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden 26-jährige Fahrer eines Piaggio-Kraftrads, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Frontalzusammenstoß kam. Der 26-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 20-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 15.000 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme waren drei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Der Kreuzungsbereich wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

