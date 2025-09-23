Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (22.09.2025 zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr, einen auf dem Parkplatz P5 eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

