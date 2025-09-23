Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (22.09.2025) zwischen 16:00 Uhr und 17:25 Uhr dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Volvo und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

