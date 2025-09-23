PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, oder E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die am Montag (22.09.2025) zwischen 16:00 Uhr und 17:25 Uhr dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Otto-Konz-Straße in Bietigheim eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Volvo und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

