Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diebstahl aus Baucontainer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Maschinen und Arbeitsgeräte entwendeten bislang unbekannte Täter, als sie zwischen Freitag (19.09.2025) 16:40 Uhr und Montag (22.09.2025) 07:20 Uhr in einen Baucontainer einbrachen. Der Metallcontainer gehört zu einem Baustellengelände in der Calwer Straße in Böblingen. Der Wert des Diebesgutes der Arbeitsgeräte sowie dazugehöriger Akkus wird auf rund 2.200 Euro beziffert. Der entstandene Sachschaden am Container beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell