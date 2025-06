POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Burgwall

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0520 Am 29.11.2024 kam es in der Straße Pleckenbrinck zu einem Trickdiebstahl. Eine 74-jährige Dortmunderin hatte über einen Aushang in der Straße alte Möbel zum Kauf angeboten. Ein 49-jähriger Mann aus Dortmund nutzte Aushänge und Inserate zu seinem Vorteil aus. Nun klickten die Handschellen. Gegen 10:30 Uhr meldete sich der ...

