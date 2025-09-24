PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht in der Wolf-Hirth-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (23.09.2025) zwischen 06:20 Uhr und 09:00 Uhr einen am Straßenrand in der Wolf-Hirth-Straße in Böblingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich mutmaßlich um einen Lkw gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

