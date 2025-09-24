Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen-Oberjettingen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits zwischen Dienstag (16.09.2025) 18:30 Uhr und Samstag (20.09.2025) 12:00 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter einen im Rechbergweg in Oberjettingen geparkten Opel. Hierbei wurden mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand drei Reifen am Fahrbahn zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Herrenberg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell