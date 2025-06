POL-COE: Dülmen, Borkener Straße/ Fahrzeug kommt von Straße ab

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (17.06.25) einen grauen BMW G3XN aufgebrochen. Gegen 15.45 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz des Golfclubs in Stevede. Die Täter entwendeten zwei Taschen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

