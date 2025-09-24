Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine leichtverletzte Person, einen Sachschaden von rund 14.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (23.09.2025) gegen 19:35 Uhr im Bereich der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 58-jähriger Toyota-Lenker befuhr zunächst die Hans-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Darmsheim. Am Kreuzungsbereich zur Fronäckerstraße ordnete er sich auf der rechten der beiden Geradeausspuren ein und musste verkehrsbedingt als erstes Fahrzeug an der roten Ampel anhalten. Vermutlich fuhr der 58-Jährige in den Kreuzungsbereich ein, nachdem nicht die für ihn geltenden, sondern die Ampel der Linksabbiegespur auf grün schaltete. Zeitgleich fuhr eine 67-jährige Mitsubishi-Lenkerin von der Fronäckerstraße in den Kreuzungsbereich ein und wollte nach links in die Hans-Martin-Schleyer-Straße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß erlitt die 67-Jährige leichte Verletzungen. Aufgrund des zu Teilen noch unklaren Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Sindelfingen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

