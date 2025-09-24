PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall fordert drei Schwer- und zwei Leichtverletzte - Korrektur

Ludwigsburg (ots)

In der der um 16:45 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6124727) hat sich leider ein Fehlerteufel eingeschlichen. Bei dem Fahrzeug der 32-Jährigen handelte es sich um einen Pkw der Marke Mazda und nicht um einen Pkw der Marke Seat. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 24.09.2025 – 16:45

    POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall fordert drei Schwer- und zwei Leichtverletzte

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (24.09.2025) ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der Kreisstraße 1055 (K 1055) bei Sindelfingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen erlitten. Eine 32 Jahre alte Seat-Lenkerin war auf der K 1055 von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als sie im Bereich einer ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:30

    POL-LB: Grafenau-Döffingen: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (22.09.2025) gegen 06:10 Uhr im Bereich der Dätzinger Straße in Döffingen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Eine 18-jährige BMW-Lenkerin befuhr die Dätzinger Straße (Landesstraße 1182) in Richtung Weil der Stadt. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine noch unbekannte Fahrzeuglenkerin mit einem ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:18

    POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Eine leichtverletzte Person, einen Sachschaden von rund 14.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (23.09.2025) gegen 19:35 Uhr im Bereich der Hans-Martin-Schleyer-Straße in Sindelfingen ereignete. Ein 58-jähriger Toyota-Lenker befuhr zunächst die Hans-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Darmsheim. Am Kreuzungsbereich zur ...

    mehr
