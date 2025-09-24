POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall fordert drei Schwer- und zwei Leichtverletzte - Korrektur
Ludwigsburg (ots)
In der der um 16:45 Uhr veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6124727) hat sich leider ein Fehlerteufel eingeschlichen. Bei dem Fahrzeug der 32-Jährigen handelte es sich um einen Pkw der Marke Mazda und nicht um einen Pkw der Marke Seat. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
