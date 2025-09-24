Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall fordert drei Schwer- und zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (24.09.2025) ereignete sich gegen 12:50 Uhr auf der Kreisstraße 1055 (K 1055) bei Sindelfingen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen erlitten. Eine 32 Jahre alte Seat-Lenkerin war auf der K 1055 von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs, als sie im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kam es zu einer seitlich versetzten Kollision mit einem entgegenkommenden Volvo, der von Stuttgart Vaihingen kommend in Richtung Sindelfingen unterwegs war. Der Volvo geriet ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit einem 55-jährigen BMW-Lenker, der hinter dem Seat in Richtung Stuttgart-Vaihingen unterwegs war. Die 32-jährige Seat-Lenkerin und ihr 28-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Volvo-Lenker und sein Mitfahrer, deren Identitäten noch nicht abschließend geklärt sind, erlitten schwere Verletzungen. Der 55-jährige BMW-Lenker erlitt ebenfalls schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gefahren. Die drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 90.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der neben den Abschleppfahrzeugen auch ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz waren, musste die K 1055 bis etwa 16:15 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

