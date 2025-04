Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung - Brand eines Einfamilienhauses in Simmern

Koblenz (ots)

Am 07.04.2025 gegen 14:35 Uhr wurde durch die Rettungsleistelle ein Brand eines Einfamilienhauses in Simmern gemeldet. Aktuell ist der Einsatz am Laufen - Feuerwehr und Polizei befinden sich vor Ort.

Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern Telefon: 06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell