Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung auf der L126 Urmitz - Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Am Sonntag, den 06.04.2025, kam es gegen 16:00 Uhr, auf der L126 zwischen Urmitz und dem Kreisverkehr Urmitz-Bahnhof / Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einer Gefährdung mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Fahrzeugführerin eines grauen BMW befuhr die L126 von Urmitz aus kommend in Fahrtrichtung Mülheim-Kärlich. Dabei überfuhr sie mehrfach die mittlere Fahrbahnmarkierung und geriet auf die Gegenfahrbahn. Anschließend verunfallte sie am Kreisverkehr. Durch das Überfahren der mittleren Fahrbahnmarkierung wurden mindestens zwei entgegenkommende PKW und ein Motorrad gefährdet. Die Fahrzeugführer der genannten Fahrzeuge werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach (02632-9210), zu melden.

