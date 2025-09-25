PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verlorene Ladung führt zur Vollsperrung der Bundesstraße 27

Ludwigsburg (ots)

Ein 49-jähriger Lenker eines Sattelzuggespanns befuhr am Mittwoch (24.09.2025) gegen 22:10 Uhr den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße (Bundesstraße 27) in Bietigheim-Bissingen in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Aufgrund von stockendem Verkehr musste er sein Gespann abrupt abbremsen. Hierdurch rissen mutmaßlich die Spanngurte seines auf dem Anhänger transportierten Verkaufsstandes und der Stand kippte nach links auf die Fahrbahn. Durch die verlorene Ladung wurde glücklicherweise kein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Da die Ladung mittig auf der Fahrbahn lag, musste die Bundesstraße 27 in Richtung Ludwigsburg zunächst für die Bergung des Verkaufsstandes gesperrt werden. Aufgrund des Gesamtgewichtes des Verlaufsstandes von über fünf Tonnen wurde zur Bergung ein Schwerlastkran angefordert. Hierdurch erstreckte sich die Bergungsmaßnahmen bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags (25.09.2025). Durch die hinzugerufene Straßenmeister musste die Bundesstraße bis 05:15 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigsburg gesperrt werden und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Nachdem der Verkaufsstand wieder auf den Anhänger aufgeladen werden konnte, wurde der Sattelzug in ein nahegelegenes Gewerbegebiet begleitet. Bis zur ordnungsgemäßen Nachsicherung wurde dem 49-jährigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

