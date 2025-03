Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Motorrad

Olpe (ots)

In Olpe ereignete sich am Dienstag (18. März) gegen 17:05 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Am Bratzkopf/Stellwerkstraße". Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 72-jähriger Motorradfahrer den Kreisverkehr. Als ein PKW ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, verlor der 72-Jährige bei dem Versuch, einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, die Kontrolle und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Bei dem PKW soll es sich um einen grauen oder silbergrauen Van (ähnlich wie ein VW Touran oder Sharan) gehandelt haben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren gehandelt haben. Er setzte seine Fahrt nach dem Sturz des Motorradfahrers ohne Weiteres in Richtung Bratzkopf fort. Der 72-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An seinem motorisierten Zweirad entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Polizei leitete mit der Unfallaufnahme zugleich ein Verfahren wegen "Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort" ein. In diesem Zusammenhang bittet das Verkehrskommissariat um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 melden.

