Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 25.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Pkw unter dem Einfluss von Alkohol geführt

Wolfenbüttel, Leipziger Straße, 24.09.2025, 12:25 Uhr

Ein 60-jähriger führte einen Pkw Ford Fusion im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Polizei veranlasste zwei Blutproben, um Nachtrunk auszuschließen und untersagte dem 60-jährigen die Weiterfahrt. Gegen den Betroffenen wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell