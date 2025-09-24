PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Peine (ots)

Polizei führt in Peine Jugendschutz- und Verkehrskontrollen durch

Peine, Südstadt, 22.09.2025 von 18:00 Uhr bis 23.09.2025, 01:00 Uhr

In der Peiner Südstadt wurden durch die Polizei Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden fünf Ordnungswidrigkeiten, eine Trunkenheit im Verkehr sowie einmal Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Außerdem wurden Jugendschutzkontrollen in Gaststätten und Cafés in der Südstadt durchgeführt. Dabei ist ein Verstoß gegen das Waffengesetz und ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und geahndet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

