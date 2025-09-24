POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025
Peine (ots)
Sachbeschädigung an Pkw
Peine, Henselingstraße, 23.09.2025 von 15:00 bis 17:45 Uhr
Durch die unbekannte Täterschaft wurde die Motorhaube eines BMW Mini One in Rot zerkratzt. Das Tatwerkzeug ist der Polizei aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.
