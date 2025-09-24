PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Peine, Henselingstraße, 23.09.2025 von 15:00 bis 17:45 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wurde die Motorhaube eines BMW Mini One in Rot zerkratzt. Das Tatwerkzeug ist der Polizei aktuell nicht bekannt. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Hinweise sind an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 14:26

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Sachbeschädigung durch Feuer Salzgitter-Lebenstedt, Am Saldergraben, 23.09.2025, gegen 14:15 Uhr Aus bisher unbekannten Gründen geriet ein Gartenzaun in Brand. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Durch das Feuer wurden außerdem die Blechwand einer angrenzenden Gartenhütte sowie Altgegenstände beschädigt. ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:23

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

    Salzgitter-Gebhardshagen (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl Salzgitter-Gebhardshagen, Unter den Pfählen, 22.09.2025 von 16:30 Uhr bis 23.09.2025, 10:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft versucht sich gewaltsam den Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, sodass von dem Vorhaben abgesehen wurde. Eine Spurensuche ist durch die Polizei ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:21

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

    Salzgitter-Lebenstedt (ots) - Diebstahl eines Pedelecs Salzgitter-Lebenstedt, Willy-Brandt-Straße, 23.09.2025 von 13:15 Uhr bis 23.09.2025, 14:00 Uhr Durch die unbekannte Täterschaft wurde vor dem BRAWO Carre ein grünes Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Dieses war mittels Fahrradschloss gesichert. Zum Tatgeschehen kann die Polizei aktuell keine Hinweise geben. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren