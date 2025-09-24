Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025

Salzgitter-Gebhardshagen (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl

Salzgitter-Gebhardshagen, Unter den Pfählen, 22.09.2025 von 16:30 Uhr bis 23.09.2025, 10:00 Uhr

Die unbekannte Täterschaft versucht sich gewaltsam den Zugang zu einem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dies gelang jedoch nicht, sodass von dem Vorhaben abgesehen wurde. Eine Spurensuche ist durch die Polizei erfolgt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro. Hinweise zu der Tat werden durch die Polizei Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer: 05341 8250 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell