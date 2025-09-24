POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.09.2025
Salzgitter-Lebenstedt (ots)
Diebstahl eines Pedelecs
Salzgitter-Lebenstedt, Willy-Brandt-Straße, 23.09.2025 von 13:15 Uhr bis 23.09.2025, 14:00 Uhr
Durch die unbekannte Täterschaft wurde vor dem BRAWO Carre ein grünes Pedelec der Marke Bergamont entwendet. Dieses war mittels Fahrradschloss gesichert. Zum Tatgeschehen kann die Polizei aktuell keine Hinweise geben. Der Sachschaden beträgt ca. 2.800 Euro. Hinweisgebende werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
