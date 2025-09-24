Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.09.2025:

Wolfenbüttel (ots)

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, 23.09.2025, gegen 11:20 Uhr

Eine 59-Jährige Frau überquerte bei Rotlicht den Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenbesatzung der Polizei wurde, aufgrund des Fehlverhaltens, auf die Frau aufmerksam. Nach Ansprache der Polizeibeamten setzte die Frau ihren Weg unvermittelt fort. Als die Polizeibeamten sie daraufhin kurzzeitig festhielten, wehrte sie sich gegen die Maßnahme und versuchte, sich durch Tritte zu befreien. Da die Frau sich nicht ausweisen konnte und Widerstand leistete, wurde sie zur Dienststelle transportiert. Während des Transports kam es erneut zu Widerstandshandlungen. Die Dame setzte sich mit Tritten, Beißen und Spucken gegen die Beamten zur Wehr. Auch bei ihrer Zuführung in das Polizeigewahrsam legte sie ein aggressives Verhalten an den Tag und spuckte nach den eingesetzten Polizeibeamten. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Beamten verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die 59-Jährige Frau eingeleitet.

