POL-PDTR: Idar-Oberstein: Fußgänger angefahren - Fahrer flüchtig

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Donnerstagmittag ereignete sich in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein ein Verkehrsunfall auf einem Fußgängerüberweg vor einem Discounter. Ein silberfarbener Pkw übersah eine Fußgängerin, die auf dem Fußgängerüberweg querte, und touchierte sie. Der Fahrzeugführer hielt kurz an, entschuldigte sich und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne der verletzten Frau Hilfe zu leisten. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden. Über den flüchtigen Pkw ist bislang bekannt, dass es sich um eine silberfarbene Limousine des Herstellers Audi handelt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang und zum Fahrer dauern an.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

