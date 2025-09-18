PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof in Brücken

Brücken (ots)

Im Zeitraum vom 14.09.2025 - 18.09.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof in Brücken eine bronzene Grabfigur von einem dortigen Grab, wodurch letzteres auch beschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zur Tat tätigen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Pi birkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

