POL-PDTR: Diebstahl und Sachbeschädigung auf Friedhof in Brücken

Baumholder, Kirchstraße (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 12.09.2025 gegen 12:30 Uhr und Mittwoch, 16.09.2025 gegen 10:00 Uhr wurde das Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal in der Kirchstraße in Baumholder beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rissen ein Teil des Geländers aus der im Mauerwerk verankerten Befestigung. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte ...

