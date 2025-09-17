POL-PDTR: Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal beschädigt

Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 07.09.2025 - 12.09.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof eine bronzene Madonna-Figur und eine bronzene Blumenvase auf einem dortigen Grab. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782-9910 ...

