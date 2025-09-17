PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal beschädigt

Baumholder, Kirchstraße (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 12.09.2025 gegen 12:30 Uhr und Mittwoch, 16.09.2025 gegen 10:00 Uhr wurde das Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal in der Kirchstraße in Baumholder beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rissen ein Teil des Geländers aus der im Mauerwerk verankerten Befestigung. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertus Strasse
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

