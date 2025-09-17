PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kontrolle an Safety-Days - Verkehrsunsicheren VW Golf GTI aus dem Verkehr gezogen

POL-PDTR: Kontrolle an Safety-Days - Verkehrsunsicheren VW Golf GTI aus dem Verkehr gezogen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Baumholder (ots)

Am Mittwoch den 17.09.2025 wurden im Rahmen der "Safety-Days" im Stadtgebiet Baumholder Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Fahrzeugführer wurden über festgestellte Mängel und fehlerhafte Verhaltensweisen aufgeklärt. Zudem wurden die Betroffenen in verkehrserzieherischen Gesprächen auf die Auswirkungen des Fahrverhaltens und des technischen Zustandes des Fahrzeugs im Hinblick auf Unfallursachen sensibilisiert.

Bei einem VW Golf GTI wurden diverse Modifikationen festgestellt. Unter anderem war ein Luftfahrwerk (Airride) verbaut. Bei diesem System kann die Fahrzeughöhe durch Hinzuführen oder Ablassen von Luft eingestellt werden. In diesem Fall können die Einstellungen durch eine elektronische Fernbedienung verändert werden. Der Fahrzeugführer hatte das elektronische Einstellmodul jedoch vom Stromkreislauf getrennt. Hierdurch kann nicht nur das System nicht mehr gesteuert werden, sondern sicherheitsrelevante Komponenten, wie der akustische Summer, waren hierdurch abgeschaltet. Bei einem plötzlichen Druckabfall wird der Fahrzeugführer somit nicht mehr in vorschriftsmäßigem Maße vom System gewarnt.

Im Fahrzeuginneren war ein Überrollkäfig verbaut, der in der Isofix-Halterung befestigt war. Diese Montageart ist unzulässig.

Aufgrund der Komplexität des Luftfahrwerksystems wurde der VW einer Prüfstelle zugeführt. Der Prüfer bestätigte die polizeilichen Feststellungen und musste weitere unzulässige Veränderung protokollieren. So war bspw. verstellbare Koppelstangen verbaut, die bereits unzulässig sind. Infolge der falschen Einstellung waren zudem die vorderen Reifen derart verschlissen, dass das Gewebe im Reifen bereits sichtbar war, was eine unmittelbare Verkehrsgefährdung darstellt.

An der nachgerüsteten und in der Zulassungsbescheinigung eingetragenen Abgasanlage wurde ebenfalls unzulässig manipuliert. Durch die Deaktivierung der Schubabschaltung führt zu übermäßig lauten "Schubknallern". Bei einer Geräuschpegelmessung wurden ca. 106 dB Standgeräusch protokolliert.

Infolge der nachgewiesenen Veränderungen ist die Betriebserlaubnis des VW erloschen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Zulassungsstelle, die zuständig für die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis und Überwachung der Mängelbeseitigung ist, wurde über die Feststellungen informiert. Der Fahrzeugführer muss zudem mit einem Bußgeld im dreistelligen Bereich und mindestens einem Punkt in Flensburg rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783 991-0
Email: pibaumholder@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:54

    POL-PDTR: Diebstahl auf dem Friedhof

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 07.09.2025 - 12.09.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof eine bronzene Madonna-Figur und eine bronzene Blumenvase auf einem dortigen Grab. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782-9910 ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:39

    POL-PDTR: Zeugenaufruf Überholmanöver L133 Trassem

    Trassem (ots) - Am Dienstag, den 09.09.2025 um ca. 09:00 Uhr kam es auf der L133 zwischen Freudenburg und Trassem zu einem Überholmanöver. Hierbei überholte ein roter Geländewagen einen grauen VW und scherte nach Angaben des VW-Fahrers so knapp wieder ein, dass dieser nur mit einer Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Da sich die Aussagen der Beteiligten bezüglich des Hergangs der Situation ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren