POL-PDTR: Zeugenaufruf - Beschädigung einer Blitzeranlage durch unbekannten Radfahrer

Langsur, 17.09.2025 - Am Morgen des 17. September 2025 wurde durch eine Anwohnerin mitgeteilt, dass es zu einer Beschädigung an einer Geschwindigkeitsmessanlage kam.

Demzufolge konnte sie beobachten, wie ein bislang unbekannter Radfahrer sein Rad am Straßenrand abstellte, die Fahrbahn überquerte und die Blitzeranlage umkippte. Im Anschluss wechselte er zurück auf die andere Straßenseite und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung der Weinberge. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, etwa 30-40 Jahre alt - trug eine grüne FFP2-Maske - blaue Oberbekleidung - Rucksack - Angaben zum Fahrrad liegen nicht vor

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Mannes.

