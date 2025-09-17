Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierte Fahrzeugführerin gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht!

Konz (ots)

Am Mittwoch,17.09.2025, 18:18 Uhr wurde der Polizei ein unsicher geführter PKW auf der Strecke zwischen Trier und Temmels (B51 und B419) gemeldet. Der schwarze Citroen mit luxemburgischen Kennzeichen konnte durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrzeugführerin stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Laut Zeugenaussagen soll sie auf der genannten Strecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. So hätten mindestens ein entgegenkommender grauer Cupra mit Trierer Kreiskennzeichen und zwei Motorradfahrer ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Vorfalls oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581-9155 0 in Verbindung zu setzen.

