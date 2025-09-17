PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierte Fahrzeugführerin gefährdet Verkehrsteilnehmer - Zeugen gesucht!

Konz (ots)

Am Mittwoch,17.09.2025, 18:18 Uhr wurde der Polizei ein unsicher geführter PKW auf der Strecke zwischen Trier und Temmels (B51 und B419) gemeldet. Der schwarze Citroen mit luxemburgischen Kennzeichen konnte durch die Polizei angehalten und kontrolliert werden. Die Fahrzeugführerin stand dabei unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Laut Zeugenaussagen soll sie auf der genannten Strecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. So hätten mindestens ein entgegenkommender grauer Cupra mit Trierer Kreiskennzeichen und zwei Motorradfahrer ausweichen müssen, um eine Kollision zu verhindern.

Verkehrsteilnehmer, die Zeugen des Vorfalls oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter 06581-9155 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Scheid, POK
06581 9155-0
06581 9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 16:08

    POL-PDTR: Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal beschädigt

    Baumholder, Kirchstraße (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, 12.09.2025 gegen 12:30 Uhr und Mittwoch, 16.09.2025 gegen 10:00 Uhr wurde das Treppengeländer am katholischen Pfarrsaal in der Kirchstraße in Baumholder beschädigt. Der oder die unbekannten Täter rissen ein Teil des Geländers aus der im Mauerwerk verankerten Befestigung. Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:54

    POL-PDTR: Diebstahl auf dem Friedhof

    Birkenfeld (ots) - Im Zeitraum vom 07.09.2025 - 12.09.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof eine bronzene Madonna-Figur und eine bronzene Blumenvase auf einem dortigen Grab. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Birkenfeld Telefon: 06782-9910 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren