Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Wittmund - Unfallflucht
Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag in Wittmund. Zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Brückstraße einen grauen Ford Kuga an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Wiebke Baden
Telefon: 04941 606104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell