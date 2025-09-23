Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung eines Pkw

Salzgitter, Schäferkamp, 22.09.2025 von 20:05 Uhr bis 22.09.2025, 20:10 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde die Frontscheibe eines Pkw stark beschädigt. Es handelt sich hierbei um einen Audi A5, welcher am Straßenrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro. Eine Spurensicherung ist durch die Polizei erfolgt. Hinweise sind unter der Telefonnummer 05341 18970 an die Polizei Salzgitter zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell