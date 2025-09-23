POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025
Heere (ots)
Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses
Heere, Landstraße, 23.09.2025, gegen 01:00 Uhr
Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen geriet der Dachstuhl eines im Rohbau befindlichen unbewohnten Einfamilienhauses in Vollbrand. Die Polizei kann derzeit noch keine Angaben zur Ursache machen. Umfangreiche Löscharbeiten mit insgesamt 85 Einsatzkräften der Feuerwehr waren vonnöten. Während der Löscharbeiten war die Ortsdurchfahrt Heere vollständig gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 100.000 Euro.
