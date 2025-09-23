Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Peine (ots)

Diebstahl eines Motorrads

Peine, Burgkamp, 21.09.2025 von 21:00 Uhr bis 22.09.2025, 09:00 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wurde ein Motorrad von einem Garagenhof entwendet. Es handelt sich hierbei um eine Kawasaki NINJA ZX 6R in Grün. Das Motorrad war von der Straße aus nicht einsehbar. Die Polizei kann aktuell keine Hinweise zum Tatgeschehen geben. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 05171 9990 durch die Polizei Peine entgegengenommen.

