PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

Peine (ots)

Diebstahl eines Motorrads

Peine, Burgkamp, 21.09.2025 von 21:00 Uhr bis 22.09.2025, 09:00 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wurde ein Motorrad von einem Garagenhof entwendet. Es handelt sich hierbei um eine Kawasaki NINJA ZX 6R in Grün. Das Motorrad war von der Straße aus nicht einsehbar. Die Polizei kann aktuell keine Hinweise zum Tatgeschehen geben. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 05171 9990 durch die Polizei Peine entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 16:03

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

    Salzgitter-Gebhardshagen (ots) - Wohnungseinbruchdiebstahl Salzgitter-Gebhardshagen, Gebrüder-Grimm-Weg, 22.09.2025 von 23:00 Uhr bis 23.09.2025 02:00 Uhr Die unbekannte Täterschaft hatte sich einen gewaltsamen Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Hierbei wurde auf eine Tür eingewirkt. Während die Hausbewohner geschlafen hatten, wurde das Erdgeschoss nach ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 15:57

    POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.09.2025

    Peine (ots) - Hund greift zwei Radfahrerinnen an Peine, Kirchstraße, 19.09.2025, gegen 17:30 Uhr Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass zwei Radfahrerinnen durch einen Hund angegriffen worden sind. Hierbei erlitt eine der beiden eine größere Fleischwunde sowie einen Wadenbeinbruch. Die 64-jährige musste anschließend medizinisch versorgt werden. ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 08:20

    POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.09.2025:

    Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an Pkw Schladen, Am Sportplatz, 21.09.2025, 15:30 Uhr- 22.09.2025, 05:25 Uhr Ein bislang unbekannter Täter besprühte einen geparkten VW Transporter sowie einen Baic Beijing mit brauner Farbe, augenscheinlich Rostschutzfarbe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schladen, unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren