POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 23.09.2025:
Wolfenbüttel (ots)
Sachbeschädigung an Pkw
Schladen, Am Sportplatz, 21.09.2025, 15:30 Uhr- 22.09.2025, 05:25 Uhr
Ein bislang unbekannter Täter besprühte einen geparkten VW Transporter sowie einen Baic Beijing mit brauner Farbe, augenscheinlich Rostschutzfarbe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schladen, unter der Telefonnummer 05335/929660, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Lina Heidrich
Telefon: 05331/933-104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell