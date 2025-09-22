PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Salzgitter-Bad (ots)

VW Touran entwendet

Salzgitter-Bad, Bohlweg, 20.09.2025 von 20:00 Uhr bis 21.09.2025 um 04:30 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wird ein VW Touran in blau entwendet. Dieser war ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Die Polizei kann zum Tatgeschehen aktuell keine näheren Angaben machen. Im Pkw befanden sich zudem Kartons mit Wertgegenständen für einen Flohmarkt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Hinweise hierzu sind an die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

