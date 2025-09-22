Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Peine (ots)

Täter erbeuten Bargeld aus Staubsaugerautomaten.

Peine, Am VfB-Platz 3A, 20.09.2025, 19:00 Uhr bis 21.09.2025 gegen 09:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass durch die unbekannte Täterschaft das Münzfach eines Staubsaugerautomaten einer Autowaschanlage aufgebrochen wurde. Die Polizei ermittelt derzeit die Schadenshöhe. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine mindestens dreistellige Höhe. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell