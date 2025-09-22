PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Peine (ots)

Täter erbeuten Bargeld aus Staubsaugerautomaten.

Peine, Am VfB-Platz 3A, 20.09.2025, 19:00 Uhr bis 21.09.2025 gegen 09:30 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass durch die unbekannte Täterschaft das Münzfach eines Staubsaugerautomaten einer Autowaschanlage aufgebrochen wurde. Die Polizei ermittelt derzeit die Schadenshöhe. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine mindestens dreistellige Höhe. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Salzgitter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Weitere Meldungen: Polizei Salzgitter
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren