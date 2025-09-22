PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Salzgitter-Gebhardshagen (ots)

Täterin nach Einbruchdiebstahl in Wohnhaus gestellt

Salzgitter-Gebhardshagen, Sandgrubenweg, 21.09.2025 gegen 04:00 Uhr

Die 56-jährige Frau verschaffte sich den gewaltsamen Zugang in ein Wohnhaus und durchsuchte im Tatverlauf mehrere Behältnisse nach Wertsachen. Hierbei wird sie von einer Berechtigten während der Tatausführung überrascht. Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Frau noch im Wohnhaus antreffen und festnehmen. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfenbüttel
Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit
Alena Franke
Telefon: 05331/933104
E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell

