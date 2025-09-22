Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025

Wolfenbüttel (ots)

Brand von Mülltonnen

Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 22.09.2025 gegen 02:30 Uhr

Durch die unbekannte Täterschaft wurde im Bereich der Salzdahlumer Straße erneut eine Mülltonne in Brand gesetzt. Der Brand wird durch die Feuerwehr Wolfenbüttel gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331-9330 zu wenden.

