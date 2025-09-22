POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.09.2025
Wolfenbüttel (ots)
Brand von Mülltonnen
Wolfenbüttel, Salzdahlumer Straße, 22.09.2025 gegen 02:30 Uhr
Durch die unbekannte Täterschaft wurde im Bereich der Salzdahlumer Straße erneut eine Mülltonne in Brand gesetzt. Der Brand wird durch die Feuerwehr Wolfenbüttel gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331-9330 zu wenden.
