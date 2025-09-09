Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Junger Raser ist mehr als doppelt so schnell wie erlaubt - Polizei leitet Strafverfahren ein

Bremerhaven (ots)

Mit bis zu 116 Kilometern pro Stunde fuhr ein 20-Jähriger am Montagabend, 8. September, gegen 21 Uhr durch den Bremerhavener Stadtnorden. Erlaubt sind an der Messstelle nur 50 km/h. Die Polizeibeamten, die zu diesem Zeitpunkt Lasermessungen im Bereich Langener Landstraße/Claus-Groth-Straße vornahmen, zogen den jungen Raser in seinem Audi daraufhin aus dem Verkehr. Sie beschlagnahmten den Pkw samt Schlüssel und Fahrzeugschein sowie den Führerschein des Mannes und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens ein. Den 20-Jährigen erwarten laut Bußgeldkatalog mindestens 2 Punkte im Fahreignungsregister, 700 Euro Bußgeld und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell