Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven wollten am Sonntagabend, 9. September, gegen 18 Uhr, in Bremerhaven-Leherheide einen Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt anzuhalten ergriff dieser jedoch die Flucht. Vorausgegengen waren Hinweise über den Notruf der Polizei, dass im Bereich des Schierholzweges Motorroller ohne gültige Kennzeichen umherfahren sollten. Eine erste Nachschau der Einsatzkräfte in diesem Bereich brachte keine Erkenntnisse. Wenig später stellten jedoch Beamte des Reviers Leherheide in der Hans-Böckler-Straße einen blauen Motorroller mit verdecktem Kennzeichen fest, wobei ihnen der Fahrer den Mittelfinger zeigte und dann mit hoher Geschwindigkeit verschwand. Allerdings tauchte er dort nur wenig später mit ähnlich rasanter Fahrweise wieder auf. Die Beamten wollten den Fahrer nun überprüfen und nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrer des Leichtkraftrads ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Beamten und ergriff mit hoher Geschwindigkeit die Flucht. Während der anschließenden Nachfahrt durch die Leherheider Nebenstraßen missachtete der Fahrer sämtliche Haltesignale des Streifenwagens sowie geltende Verkehrszeichen. Zudem gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Vor dem Schulhof der Johann-Guttenberg-Schule musste der Funkstreifenwagen stoppen. Der Flüchtende behielt seine rasante Geschwindigkeit jedoch bei. Offensichtlich wollte dieser nun eine Kurve fahren und kam dabei in einem Beet zu Fall, wo er von den Polizisten vorläufig festgenommen werden konnte. Offenkundige Verletzungen waren nicht erkennbar. Eine ärztliche Begutachtung lehnte der jugendliche Fahrer ausdrücklich ab. Der 15-jährige Bremerhavener musste mit auf das Revier, wo er von seinem Vater abgeholt wurde. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verfügt der Jugendliche nicht über die für das Kleinkraftrad notwendige Fahrerlaubnis. Das Kennzeichen des Fahrzeuges hatte er mit einem Handschuh überdeckt. Für eine technische Untersuchung beschlagnahmte die Polizei den Motorroller und ermittelt nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung. Verkehrsteilnehmer die in diesem Zusammenhang gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell