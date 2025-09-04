Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallfahrer hat auf dem Besucherparkplatz des Klinikums Bremerhaven-Reinkenheide im Stadtteil Schiffdorferdamm ein geparktes Auto beschädigt und sich dann unerlaubt entfernt. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Geschädigte hatte ihren schwarzen Skoda am Morgen des 29. August um 5.45 Uhr mittig des großen Parkplatzes mit dem Heck zu einer Hecke abgestellt. Gegen 12.30 Uhr bekam die Bremerhavenerin einen großen Schreck, als sie auf der Beifahrerseite ihres Pkw über die gesamte Länge eine massive Beschädigung feststellte. Jemand hatte in ihrer Abwesenheit den Skoda beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt. Die Polizei konnte an dem beschädigten Wagen roten Fremdlack des Verursacherfahrzeuges sichern und ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrzeug sowie dessen Fahrer geben? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen.

