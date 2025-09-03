Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann nach Streit in Bremerhaven-Lehe angefahren

Bremerhaven (ots)

Mutmaßlich leichte Verletzungen hat ein 39-jähriger Mann am Dienstagabend, 2. September, nach einer Auseinandersetzung in Bremerhaven-Lehe davongetragen. Er war im Verlauf des Streits von seinem Kontrahenten mit einem Auto angefahren worden. Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen geriet der Bremerhavener in den frühen Abendstunden mit dem 43-jährigen Verdächtigen in einem Lokal an der Fritz-Reuter-Straße in Streit. Der 39-Jährige verließ daraufhin die Örtlichkeit und bewegte sich zu Fuß über den Gehweg der Rickmersstraße in östlicher Richtung. An der Einmündung zur Potsdamer Straße lauerte ihm der Verdächtige mit einem Auto auf, beschleunigte dieses und fuhr gezielt auf den Fußgänger zu. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-Jährige verletzt. Der Angreifer flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber nur wenig später von der Polizei festgenommen werden. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Geschädigte wurde zur Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen.

